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Ardahan gündem haberleri | Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

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Ardahan gündem haberleri | Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Ardahan gündem haberi | Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok." dedi.

Öte yandan, deprem Ardahan il merkezi, Kars ve Erzurum'un Şenkaya ilçesinde de hissedildi.

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Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

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