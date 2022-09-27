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Ardahan gündem haberi... Kılıçdaroğlu: Göle'de Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bölgedeki Tüm Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum

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Ardahan gündem haberi... Kılıçdaroğlu: Göle'de Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bölgedeki Tüm Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum

Ardahan haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ardahan'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Ardahan Göle Güncel Haberler

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