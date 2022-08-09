Ardahan gündem haberi | Kılıçdaroğlu: 'Edirne'den Ardahan'a Barışma, Helalleşme, Düzelme, Canlanma İstiyor Milletimiz'

Ardahan gündem haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’de vatandaşlara seslenirken çekilmiş fotoğrafını; “Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber” açıklaması ile birlikte paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de vatandaşlara seslenirken çekilmiş fotoğrafını; "Edirne'den Ardahan'a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber" açıklaması ile birlikte paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin grup toplantısı ve MYK toplantısı için bulunduğu Edirne'de, kanat önderleri ile toplantısının ardından Saraçlar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi sonrasında, esnaf ziyaretini yarıda bırakarak, cadde üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; vatandaşların arasında, onlara hitap ederken çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

"Edirne'den Ardahan'a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber…"