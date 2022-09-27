Dron - Depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Küçük Altunbulak köyünde oluşan hasarın dron ile havadan görüntülenmesi ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde, Küçük Altunbulak köyündeki taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı. Küçük Altunbulak köyünde oluşan hasarın dron ile havadan görüntülenmesi ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde, Küçük Altunbulak köyündeki taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı. Güncel Kaynak: AA / Cüneyt Çelik Ardahan Göle Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dron - Depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.