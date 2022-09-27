Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dron - Depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Küçük Altunbulak köyünde oluşan hasarın dron ile havadan görüntülenmesi ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde, Küçük Altunbulak köyündeki taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı.

Küçük Altunbulak köyünde oluşan hasarın dron ile havadan görüntülenmesi

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde, Küçük Altunbulak köyündeki taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Ardahan Göle Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title