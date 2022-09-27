Dron - Depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı
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Küçük Altunbulak köyünde oluşan hasarın dron ile havadan görüntülenmesi ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde, Küçük Altunbulak köyündeki taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı.
Küçük Altunbulak köyünde oluşan hasarın dron ile havadan görüntülenmesi
ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde, Küçük Altunbulak köyündeki taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel