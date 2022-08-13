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Ardahan gündem haberi | Ardahan'da kelebeklerin 'ölüm uçuşu' başladı

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Ardahan gündem haberi | Ardahan'da kelebeklerin 'ölüm uçuşu' başladı Ardahan'da kelebekler, her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşlarını gerçekleştirmek için bu yıl da kanat çırpmaya başladı.

Ardahan'da kelebeklerin 'ölüm uçuşu' başladı

ARDAHAN - Ardahan'da kelebekler, her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşlarını gerçekleştirmek için bu yıl da kanat çırpmaya başladı.

Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan ve bir gün süren kısa ömürleri yüzünden "bir günlükler" ya da "Mayıs sineği" olarak da adlandırılan beyaz renkli kelebekler, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor. Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde yüz binlere ulaşıyor. Nehrin yüzeyinden köprüye doğru adeta kar yağışı gibi sürü halinde gelen kelebekler, köprü üstünde topluca yaklaşık yarım saat uçtuktan sonra ölüm uçuşuyla hayatını noktalıyor. Kelebeklerin yaklaşık iki gün önce başlayan ve her gün artarak süren ölüm uçuşları devam ediyor.

Ölüme gidiyorlarsa bir sebebi olmalı diyen Gülsen Bulga, "Bu şehrin bi büyüsü olmalı bizim bilmediğimiz. Hem dolunay, hem kelebekler. Ölüme gidiyorlarsa bir sebebi olmalı" dedi.

Kelebeklerin üreme alanı

Dünyaya geldikten hemen sonra aydınlatma lambalarının etrafında toplanıp çiftleşen kelebeklerden erkek olanları, buradaki ölüm uçuşuyla kısa ömürlerine veda ediyor. Bir tanesi yaklaşık 8 bin yumurta bırakan dişi kelebekler ise çiftleşme sonrası yakındaki Kura Nehri ya da berrak suya dalıp yumurtalarını bırakarak hayatını kaybediyor. Nehirdeki yumurtalardan bir sonraki yıl dünyaya gelen kelebekler ise her yıl ölüm uçuşunu yapıp aynı döngüyü sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel

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