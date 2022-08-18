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Ardahan gündem haberi... Ardahan'da 2 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirildi

Ardahan gündem haberi... Ardahan'da 2 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirildi

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Ardahan gündem haberi | Ardahan'da bir araçta 2 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirildi.

Ardahan'da bir araçta 2 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kentte kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Ardahan-Kars kara yolunun Üniversite Kavşağı'nda panelvan tipi bir araçta arama yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanları eşliğinde yapılan aramada, sahte olduğu anlaşılan 2 ton 800 kilogram bal ile sahte olduğu değerlendirilen 100 liralık banknot ele geçirildi.

Araçtaki 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Ardahan Güncel Haberler

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