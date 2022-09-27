Ardahan gündem haberi | AFAD'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması Güncel Haberler Ardahan haberlerine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen depremin ardından küçük çaplı hasar ihbarları alındığını bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen depremin ardından küçük çaplı hasar ihbarları alındığını bildirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Ardahan ili Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden küçük çaplı hasar ihbarları alınmış olup, tarama çalışmaları ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Barış Gündoğan Ardahan Göle AFAD Güncel Haberler

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