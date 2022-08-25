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Ardahan gündem haberi: ESENYURT PINAR MAHALLESİ'NDE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

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Ardahan gündem haberi: ESENYURT PINAR MAHALLESİ'NDE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Edinilen Ardahan gelişmesine göre Zeki GÜNAL / ESENYURT Pınar Mahallesi'nde yağışın ardından su baskını oldu.

Zeki GÜNAL / ESENYURT Pınar Mahallesi'nde yağışın ardından Su baskını oldu. Pınar Mahallesi'nde çok sayıda sokağı su bastı. 1272 Sokak göle döndü. Alt katlardaki dairelere sular doldu. Sokaktakiler suya gömülen motosikleti kurtarmaya çalıştı.

Görüntü dökümü:

- Göle dönen sokak

-Motosikleti kurtarmaya çalışanlar

-Detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pınar Mahallesi su baskını Göle su Güncel Haberler

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