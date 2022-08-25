Ardahan gündem haberi: ESENYURT PINAR MAHALLESİ'NDE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ Güncel Haberler Edinilen Ardahan gelişmesine göre Zeki GÜNAL / ESENYURT Pınar Mahallesi'nde yağışın ardından su baskını oldu. Zeki GÜNAL / ESENYURT Pınar Mahallesi'nde yağışın ardından Su baskını oldu. Pınar Mahallesi'nde çok sayıda sokağı su bastı. 1272 Sokak göle döndü. Alt katlardaki dairelere sular doldu. Sokaktakiler suya gömülen motosikleti kurtarmaya çalıştı. Görüntü dökümü: - Göle dönen sokak -Motosikleti kurtarmaya çalışanlar -Detaylar Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Pınar Mahallesi su baskını Göle su Güncel Haberler

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