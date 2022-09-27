Ardahan gündem: Ardahan Göle'de, 5.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu Güncel Haberler Ardahan gündem haberi | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ardahan’ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ardahan'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. AFAD, bugün saat 17.08'de Ardahan'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 5.3 olduğunu duyurdu. AFAD, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi. Kaynak: ANKA / Güncel Ardahan Göle AFAD Güncel Haberler

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