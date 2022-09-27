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Ardahan gündem: Ardahan Göle'de, 5.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu

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Ardahan gündem: Ardahan Göle'de, 5.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ardahan gündem haberi | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ardahan’ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ardahan'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

AFAD, bugün saat 17.08'de Ardahan'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 5.3 olduğunu duyurdu.

AFAD, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Ardahan Göle AFAD Güncel Haberler

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