Ardahan Göle'de Şiddetli Sağanak ve Dolu Hasara Yol Açtı

Ardahan Göle'de Şiddetli Sağanak ve Dolu Hasara Yol Açtı
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Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen sağanak yağış ve dolu, Uğurtaşı köyünde baz yollarda hasara ve evler ile ahırlarda su baskınlarına neden oldu. Bölgeye AFAD ve İlçe Özel İdaresi ekipleri gönderilerek su tahliye çalışmaları başlatıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kent genelinde etkili olan sağanak, yer yer yerini doluya bıraktı.

Şiddetli yağış nedeniyle Göle ilçesinin Uğurtaşı köyünde baz yollarda hasar oluştu, evleri ve ahırları su bastı.

Olayın ardından bölgeye AFAD ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, su baskınların yaşandığı noktalarda su tahliye çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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