Ardahan Göle'de Kuvvetli Sağanak Sel Baskınına Neden Oldu

Ardahan Göle'de Kuvvetli Sağanak Sel Baskınına Neden Oldu
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Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, Esenboğaz köyünde sel baskınına neden oldu. Yağış sonrası bazı evlerde su baskınları yaşandı ve AFAD ekipleri tahliye çalışmalarına başladı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, Esenboğaz köyünde sele neden oldu. Yağışın ardından bazı evleri su bastı.

Göle ilçesinde saat 15.30 sıralarında kuvvetli sağanak etkili oldu. Ara vermeden devam eden sağanak nedeniyle Esenboğaz köyünde sel baskını yaşandı. Yüksek bölgelerden gelen sel suları bazı evleri bastı. Bölgeye giden AFAD ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti.

Ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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