Ardahan Göle'de Kaçakçılık Operasyonu: Sigara ve İçki Ele Geçirildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı sigara ve içkiler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Göle ilçesinde kaçakçılığı önlemek için çalışmalar sürüyor. İlçe merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 24 karton sigara ile 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olaya ilişkin C.G. hakkında işlem başlatıldı.