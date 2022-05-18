Ardahan Defterdarı Akdemir, göreve başladı - Haberler

Ardahan Defterdarlığına atanan Osman Akdemir, görevine başladı.

Akdemir, AA muhabirine, hukukçu olarak İl Defterdarlığına atanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hukukçu olması dolayısıyla uzun yıllar hazine avukatlığı görevinde bulunduğunu anlatan Akdemir, "İlgili bakanlığımızda birçok görevde bulundum. Daha önceleri ise uzun yıllar hazine avukatlığı görevinde bulundum. Bugün de Ardahan Defterdarlığı görevi bize nasip oldu. Çabamız ve gayemiz serhat şehrimizde görevimizi en iyi şekilde yapmak." ifadelerini kullandı.