Ardahan Defterdarı Akdemir, göreve başladı - Haberler

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Ardahan Defterdarı Akdemir, göreve başladı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan Defterdarı Akdemir, göreve başladı

Ardahan Defterdarlığına atanan Osman Akdemir, görevine başladı.

Ardahan Defterdarlığına atanan Osman Akdemir, görevine başladı.

Akdemir, AA muhabirine, hukukçu olarak İl Defterdarlığına atanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hukukçu olması dolayısıyla uzun yıllar hazine avukatlığı görevinde bulunduğunu anlatan Akdemir, "İlgili bakanlığımızda birçok görevde bulundum. Daha önceleri ise uzun yıllar hazine avukatlığı görevinde bulundum. Bugün de Ardahan Defterdarlığı görevi bize nasip oldu. Çabamız ve gayemiz serhat şehrimizde görevimizi en iyi şekilde yapmak." ifadelerini kullandı.

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, Güncel, Haberler

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