ARDAHAN'DAKİ PATLAMADA YARALANAN İŞÇİLER HAYATİ TEHLİKELERİNİ ATLATTI

ARDAHAN'ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında dün meydana gelen patlamada yaralanan işçiler hayati tehlikesini atlattı.

Yaralı işçilerden Ümit Taşlan (28) ile Ercan Demir (45) Erzurum Şehir Hastanesi Yanık servisinde, Okay Yıldırım (29) KTÜ yanık yoğun bakım ünitesinde ve Nuri Cansever (45) ise ambülans uçak ile götürüldüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi(DHA)