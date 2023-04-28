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ARDAHAN'DAKİ PATLAMADA YARALANAN İŞÇİLER HAYATİ TEHLİKELERİNİ ATLATTI

Güncel Haberler

ARDAHAN'ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında dün meydana gelen patlamada yaralanan işçiler hayati tehlikesini atlattı.

ARDAHAN'ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında dün meydana gelen patlamada yaralanan işçiler hayati tehlikesini atlattı.

Yaralı işçilerden Ümit Taşlan (28) ile Ercan Demir (45) Erzurum Şehir Hastanesi Yanık servisinde, Okay Yıldırım (29) KTÜ yanık yoğun bakım ünitesinde ve Nuri Cansever (45) ise ambülans uçak ile götürüldüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şehir Hastanesi Ercan Demir Cansever Erzurum Güncel Haberler

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