Ardahan'daki okulların arızalanan akıllı tahtaları meslek lisesinde tamir ediliyor

Ardahan'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri Bölümü bünyesinde kurulan atölyede okulların arızalanan akıllı tahtaların tamiri yapılıyor.

Atölyede çalışma yapan öğretmen ve öğrenciler, 2 yıl önce okullarda reaktif bedelin ortadan kaldırılması amacıyla elektrik panosu ve kompanzasyon (elektrik enerjisi kayıplarını en düşük seviyeye indirmek için kullanılan elektrik panosu) sistemi kurdu.

Daha sonra kentte bulunan 4 eğitim kurumundaki akıllı tahtaların tamiri için çalışma başlatan okul, bilişim bölümündeki 2 öğretmen, 1 teknisyen ve 66 öğrenci ile ortak çalışma başlattı.

Akıllı tahta tamiri konusunda derslerde aldıkları teorik eğitimleri pratiğe döken öğrenciler, atölyede öğretmenleri koordinasyonunda tamirat yapıyor.

İlerleyen günlerde deneyim kazanan öğrencilerin de çalışmaya dahil edilmesiyle il genelindeki tüm okullardaki akıllı tahtalarının tamiratları okulda yapılacak.

Bölüm şefi elektrik öğretmeni Fulya Akmeşe, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının talebi üzerine Bilişim Bölümü ile ortaklaşa çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hem teorik hem de pratik eğitim

Çalışma ile amaçlarının kentteki okullarda akıllı tahtaların tamirini yapmak ve bu alanda öğrencileri yetiştirmek olduğunu anlatan Akmeşe, "Akıllı tahtaların elektrik tesisat işleri de bize verildi. Bu tahtaların arıza ve parça tamirini burada yapmaya başladık. Bizler bir tarafta teorik diğer tarafta da pratik yapıyoruz. Bu aşamada bazı eğitimleri tamamlamak istiyoruz." dedi.

Akmeşe, çalışmaların usta çırak ilişkileri ile yürüttüklerini ve çok faydasını gördüklerini belirtti.

"Hem okuyorum, hem para kazanıyorum"

Okulun Elektrik-Elektronik Teknolojileri Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Tuğrul Demir ise alanında aldığı eğitimin faydasını gördüğünü söyledi.

Atölyede çeşitli tamiratlar yaptığını, döner sermayeden de para kazandığını ifade eden Demir, "Aileme katkı sunuyorum. Hem okuyorum, hem para kazanıyorum. İlerleyen yıllarda ise bu alanda kendimi daha çok geliştirmeyi planlıyorum." diye konuştu.