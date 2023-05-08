Ardahan'daki Millet Bahçesi çalışmaları hızla devam ediyor

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentteki Kura Nehri kıyısında yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaatını denetledi.

Kura Nehri ve Ardahan Kalesi'nin kesiştiği Aziziye Kışlası içindeki Millet Bahçesi'nde tescilli tarihi binaların restorasyonu ve çevre düzenlemesine ilişkin çalışmalar hızla devam ediyor.

Vali Öner, denetimde yaptığı konuşmada, Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi'nin karşısında 70 bin metrekarelik Millet Bahçesi'nde devam eden çalışmaların hassasiyetle sürdüğünü söyledi.

Projenin kent için önemini vurgulayan Öner, şunları kaydetti:

"Çalışmaların titizlikle sürdüğü Millet Bahçesi, Ardahan Kalesi ve Kura Nehri ile entegre olarak kentin en önemli değeri olacak. İçerisinde kent müzesi, kent kıraathanesi, milli eğitim ve halk eğitim faaliyetleri için ayrılan salonlar, kütüphane, güzel sanatlar fakültesi, butik otel, devlet konuk evi, valilik çalışma ofisi ve çay bahçeleriyle birlikte Ardahan halkının hizmetine sunulacak."