Ardahan'daki Katı Atık Sahasında Yangın Söndürüldü
Ardahan Yıldızlı Dağı mevkisindeki katı atık sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ardahan İtfaiye Müdür Vekili Murat Karaçelik, AA muhabirine, gece çıkan yangının söndürüldüğünü, gün içinde ise soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.