Ardahan'daki Bülbülan Geçidi'nde kar, tipi ve sis ulaşımı aksattı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, tipi ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, tipi ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte sabah etkisini gösteren kar yağışı, Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde tipiye dönüştü.

Sisin de etkili olduğu bölgede, görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Güzergahı kullanan tır şoförü Bahadır Türk, AA muhabirine, bu mevsimde metreleri bulan kar kalınlığını ilk kez gördüğünü belirterek, "Bu nedenle yoğun tipi ve sise rağmen görüntü almaya çalıştım. Bayburtluyum ancak böyle bir manzarayı memleketim dahil hiçbir yerde görmedim." dedi.