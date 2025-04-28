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Ardahan'daki 4 Metre Yükseklikteki Kar Kütlesi Hayran Bırakıyor

Ardahan'daki 4 Metre Yükseklikteki Kar Kütlesi Hayran Bırakıyor
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Ardahan-Şavşat karayolu üzerindeki Sahara geçidinde oluşan yaklaşık 4 metrelik kar kütlesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sürücüler bu manzarayı görünce durarak hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Metrelerce yükseklikteki şaşırtan kar kütlesi

ARDAHAN - Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Şavşat karayolu Sahara geçidi mevkiinde yaklaşık 4 metrelik kar kütlesini görenler durup hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ardahan-Şavşat karayolu üzerinde deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yükseklikteki Sahara geçidinin çığ geleneler e Mevkii'nde yaklaşık 4 metre boyunda kar var. Karayolunu kullanan sürücüler bu bölgede durarak hatıra fotoğrafı çekiyor.

Ailesiyle Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardahan'a yolculuk yapan Aykut Yıldır metrelerce yükseklikteki kar kütlesinin altından hatıra fotoğrafı çektirdiğini söyleyerek, "Şu anda Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardahan'a gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 45 metreye yakın yükseklikte kar kütlesi var. İnsanlar bu manzarayı değerlendirerek burada hatıra fotoğrafı çektiriyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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