Ardahan dağlarında yiyecek bulamayan keklikler ovaya indi - Haberler

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Ardahan dağlarında yiyecek bulamayan keklikler ovaya indi

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan dağlarında yiyecek bulamayan keklikler ovaya indi

Ardahan'ın bir kısmı karla kaplı ovası, kınalı kekliklerle şenlendi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın bir kısmı karla kaplı ovası, kınalı kekliklerle şenlendi.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte doğa yavaş yavaş canlanmaya başladı.

Bir kısmı karla kaplı bulunan Ardahan Ovası da şu sıralar kınalı kekliklere ev sahipliği yapıyor.

Yüksek kesimlerde yiyecek bulamadığı için düzlüklere inen keklikler, toprak kısımlarda ve kar örtüsü üzerinde beslenirken görüntülendi.

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, Güncel, Haberler

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