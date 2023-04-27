Ardahan'da zift tank deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Ardahan'da yol yapım şantiyesindeki zift tank deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Bir firmanın Damal ilçesindeki yol yapım şantiyesinin zift tank deposunda yapılan temizlik çalışması sırasında, gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu düşünülen patlama meydana geldi.

Patlamada, çalışanlardan Ercan Demir, Nuri Cansever, Ümit Taşlan ve Olcay Yıldırım yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Damal Toplum Sağlığı Merkezi'nde yapılan müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.