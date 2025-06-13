Ardahan'da Yolda Bozayı Yavruları Görüntülendi

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Ardahan'ın Posof ilçesinde köy yoluna inen iki bozayı yavrusu, araçların dikkatini çekti. Yolda uzun süre kalan yavru ayılar, sonrasında ormanlık alana kaçtı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde köy yoluna inen 2 bozayı yavrusu görüntülendi.

İlçeye bağlı Gurarmut ve Günlüce köyü arasında yolculuk yapanlar, yolda 2 bozayı yavrusunu fark etti.

Uzun süre yoldan çıkmayan yavru ayılar, zaman zaman dönerek arkasından gelen araca baktı.

Bir süre otomobilin önünde koşan ayılar, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Vatandaşlardan Feyyaz Aras, AA muhabirine, daha önce başka ayılar da gördüklerini belirterek, "Arkadaşlarla Posof'a giderken yolumuza çıktılar. Allah'tan anneleri yoktu yolculuğumuz riskli olabilirdi. Yavru oldukları için korkup kaçtılar." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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