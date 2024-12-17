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Ardahan'da Yoğun Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Ardahan'da Yoğun Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Ardahan'da etkili olan yoğun tipi, özellikle yüksek noktalarda rüzgarın etkisiyle ulaşımda aksamalara yol açtı. Buzlanma nedeniyle tırlara izin verilmiyor ve sürücülerden tedbirli olmaları isteniyor.

Ardahan'da etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda rüzgarın etkisiyle tipi oluştu.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkisini attıran tipi buzlanmaya neden oldu. Tipi, yolun Meryem mevkisinde etkisini attırdı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı geçişinde tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle tırlara izin verilmiyor.

Tipinin ilerleyen saatlerde il genelinde etkisini arttıracağını belirten yetkililer, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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