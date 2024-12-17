Ardahan'da Yoğun Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Ardahan'da etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda rüzgarın etkisiyle tipi oluştu.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkisini attıran tipi buzlanmaya neden oldu. Tipi, yolun Meryem mevkisinde etkisini attırdı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı geçişinde tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle tırlara izin verilmiyor.

Tipinin ilerleyen saatlerde il genelinde etkisini arttıracağını belirten yetkililer, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.