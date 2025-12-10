Ardahan'da yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan tır trafiği aksattı

Ardahan'da yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan tır bir süre trafiği aksattı.

A.K. idaresindeki CB 5427 AM plakalı tır, Güney Çevreyolu Otogar Işıklı Kavşağına geldiğinde yoğun sisten dolayı trafik ışıkları ile burada bekleyen araçları geç fark etti.

Bunun üzerine araçlara çarpmamak için kaldırıma çıkan tır, trafik lambasına çarparak yoldan çıktı.

Yaralının bulunmadığı kazada, trafiği aksatan tırın alandan çekilmesi için çalışma başlatıldı.