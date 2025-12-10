Haberler

Ardahan'da yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan tır trafiği aksattı

Güncelleme:
Ardahan'da yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan bir tır, trafiği aksattı. Tır, trafik ışıklarını geç fark ederek kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Yaralı yok, ancak durum nedeniyle alanda çalışma başlatıldı.

Ardahan'da yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan tır bir süre trafiği aksattı.

A.K. idaresindeki CB 5427 AM plakalı tır, Güney Çevreyolu Otogar Işıklı Kavşağına geldiğinde yoğun sisten dolayı trafik ışıkları ile burada bekleyen araçları geç fark etti.

Bunun üzerine araçlara çarpmamak için kaldırıma çıkan tır, trafik lambasına çarparak yoldan çıktı.

Yaralının bulunmadığı kazada, trafiği aksatan tırın alandan çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

