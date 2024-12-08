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Ardahan'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Ardahan'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
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Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, şehir merkezinde etkili olmaya devam ediyor. Kura Nehri, Ardahan Kalesi ve 80. Yıl Şehir Stadyumu bölgelerinde görüş mesafesi ciddi şekilde azaldı.

Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sis etkili olmaya devam ediyor.

Sis, özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi ile 80. Yıl Şehir Stadyumu bölgesinde yoğunlaştı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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