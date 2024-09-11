Ardahan'da Yoğun Sis Etkili Oldu
Ardahan'da gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yoğun sise dönüştü. Kent merkezinin yanı sıra Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Sabah güneşi ile birlikte sisin etkisi kayboldu ve hava açıldı.
Ardahan'da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde gece etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yerini sise bıraktı.
Sis, özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde yoğunlaştı.
Sabah güneşin doğmasıyla sis etkisini kaybetti.