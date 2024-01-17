Ardahan'da Yoğun Sis Etkili Oldu

Ardahan'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava, yerini sise bıraktı.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü, kent genelinde yoğun sis oluştu.

Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, sis ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

Sis, kent merkezinde Kura Nehri ile Ardahan Kalesi bölgesinde yoğunlaştı.