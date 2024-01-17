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Ardahan'da Yoğun Sis Etkili Oldu

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Ardahan'da süren kar yağışı ve soğuk hava yerini yoğun sise bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü ve kent genelinde görüş mesafesi düştü. Sürücüler sis ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

Ardahan'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava, yerini sise bıraktı.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü, kent genelinde yoğun sis oluştu.

Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, sis ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

Sis, kent merkezinde Kura Nehri ile Ardahan Kalesi bölgesinde yoğunlaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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