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Ardahan'da Yoğun Sis Etkili: Görüş Mesafesi 15 Metreye Düştü

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Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü. Sis, ulaşımda aksamalara neden olurken, şehrin manzarasını da etkileyerek görsel bir şölen sundu.

Ardahan'da yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye düştü

ARDAHAN - Ardahan'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis şehirde görsel bir şölen sunarken, ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Ardahan'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü. Kentte yaşayanlar güne sis altında uyandı. Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Sisin etkisiyle örümcek ağlarında damlacıklar oluştu.

Tarihi Haliefendi köprüsü üzerinde ve Kongre caddesinde sis mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Sis bulutlarıyla birleşen Ardahan'da gece başlayan sis sabahın erken saatlerine kadar sürmesi güne erken başlayanlara ise unutmayacak manzara sundu.

Her gün aynı manzarayla uyandıklarını söyleyen Barış Ateş, "Yoğun sis Ardahan'a yakışıyor. Gayet güzel, havamız iyi olunca biz de iyi oluyoruz" dedi.

Ardahan'da Yoğun Sis Etkili: Görüş Mesafesi 15 Metreye Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel

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