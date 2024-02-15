Ardahan'da Yoğun Kar Yağışının Ardından Buz ve Kar Kütleleri Temizleniyor
Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle çatılardaki buz ve kar kütleleri eriyerek tehlike oluşturmaya başladı. Vatandaşlar Ardahan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, çarşı merkezindeki binaların çatılarından sarkarak tehlike oluşturan buz ve kar kütlelerini düşürdü.
Ardahan'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buz ve kar kütleleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla temizleniyor.
Kentte, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle çatılardaki buz ve kar kütleleri eriyerek tehlike oluşturmaya başladı.
Bu durumu fark eden vatandaşlar Ardahan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak vatandaşın güvenliği için alana şerit çekti.
Ekipler yaptıkları çalışma kapsamında, çarşı merkezindeki binaların çatılarından sarkarak tehlike oluşturan buz ve kar kütlelerini itfaiye aracının merdiveni yardımıyla düşürdü.