ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti

Savaş uçakları ülkeye bomba yağdırdı, en az 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Ardahan'da Yoğun Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da bir haftadır süren yoğun kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı ve eşsiz manzaralar oluşturdu. Dronla çekilen görüntüler, tarihi güzellikleriyle bilinen şehrin kartpostallık görünümünü gözler önüne serdi.

Beyaza bürünen Ardahan böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da yaklaşık bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüyerek eşsiz manzaralar oluşturdu. Kuş bakışı drone görüntülerine yansıyan şehir, adeta kartpostallık bir görünüme kavuştu.

Ardahan'da bir haftadır etkili olan etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından şehir adeta kartpostallık bir görünüme kavuştu. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken şehir, beyaz örtü altında eşsiz manzaralar sundu.

Dronla havadan kaydedilen görüntüler, izleyenleri mest etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.