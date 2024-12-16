Ardahan'da Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Ardahan'da etkili olan kar ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar, yer yer tipiye dönüştü.

Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yaylalar mevkisinde bazı araçlar, buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

Ekipler, güzergahı kullanacak araç sürücülerinin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.