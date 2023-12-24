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Ardahan'da yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

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Kentte kar ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Ardahan-Artvin kara yolunun Ova mevkisinde yiyecek arayan domuz sürüsünü görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, yaklaşık 12 domuzun Sulakyurt köyüne doğru koşması yer alıyor.

Ardahan'da yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte kar ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Ardahan-Artvin kara yolunun Ova mevkisinde yiyecek arayan domuz sürüsünü görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, yaklaşık 12 domuzun Sulakyurt köyüne doğru koşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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