Ardahan'da yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
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Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç, yaşamını yitirdi.
Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç, yaşamını yitirdi.
Hanak ilçesine bağlı Oğuzyolu ile Dirsekkaya köyleri arasındaki arazide hayvan otlatan 23 yaşındaki Tufan Ünsal'a yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünsal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.