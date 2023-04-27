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Ardahan'da yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

Ardahan'da yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

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Ardahan'da tarlada çalışırken yıldırım isabet eden genç yaşamını yitirdi.

Ardahan'da tarlada çalışırken yıldırım isabet eden genç yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Sulakyurt köyü girişindeki tarlada çalışan 19 yaşındaki Caner Topçu'ya yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Topçu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

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