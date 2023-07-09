Ardahan'da Yıldırım İsabet Eden Çocuk Hayatını Kaybetti
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Ardahan'ın Hanak İlçesine bağlı Börk köyünde hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım isabet eden 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ardahan'da hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi.
Hanak İlçesine bağlı Börk köyünde iki gündür sağanak etkili oluyor.
Köy içinde hayvan otlatan O.K. (15) yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hanak Sağlık Merkezine kaldırılan O.K. müdahaleye karşın kurtarılamadı.