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Ardahan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

Ardahan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Genç Hayatını Kaybetti
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Hanak ilçesi Binbaşak köyünde hayvan otlatan 20 yaşındaki Barış Aydın'a yıldırım isabet etti, genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Hanak ilçesine bağlı Binbaşak köyünün merasında hayvan otlatan Barış Aydın'a (20) yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.???????

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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