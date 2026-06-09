Haberler

Ardahan'da yıldırım isabet eden genç yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Hanak ilçesinde arazide bulunan 19 yaşındaki K.K.'ye yıldırım isabet etti. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde yıldırım isabet eden genç yaralandı.

İlçeye bağlı Yamçılı köyünde arazide bulunan 19 yaşındaki K.K'ye yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı K.K, ambulansla Hanak'taki sağlık kuruluşuna kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu için onay çıktı ancak bir şartı var

Milli yıldızın transferine onay verdi! Taraftarlar havalara uçacak
Yılda sadece 1 ay akıyor, bir yudum içmek isteyen Erzincan'a akın ediyor

Sadece 1 ay akıyor! Bir yudum isteyen şehitler diyarına akın ediyor
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nden Koç Holding'e tepki: Sözleşme aşamasındaki araç alımı iptal edildi

O sözler pahalıya patladı: DEM Partili belediyeden beklenmedik hamle
Akkuyu Nükleer Santrali'nden yıl sonuna kadar ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek

Akkuyu'da elektrik üretimi için tarih verildi
Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı

Hayranlarını ikiye böldü
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu

Varını yoğunu satıp altına yatıranlar için kabus senaryosu
Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

"Bikini izi sevmiyorum" dedi, fotoğrafı yürek hoplattı