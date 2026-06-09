Ardahan'da yıldırım isabet eden genç yaralandı
Ardahan'ın Hanak ilçesinde arazide bulunan 19 yaşındaki K.K.'ye yıldırım isabet etti. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ardahan'ın Hanak ilçesinde yıldırım isabet eden genç yaralandı.
İlçeye bağlı Yamçılı köyünde arazide bulunan 19 yaşındaki K.K'ye yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı K.K, ambulansla Hanak'taki sağlık kuruluşuna kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Günay Nuh