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Ardahan'da yaylalar, çiçeklerle renklendi

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da yaylalar, çiçeklerle renklendi

Ardahan'daki yaylalar, yağışlar sonrası birbirinden farklı güzellikte açan çiçeklerle rengarenk oldu.

Ardahan'daki yaylalar, yağışlar sonrası birbirinden farklı güzellikte açan çiçeklerle rengarenk oldu.

Özellikle kentin zirveleri başta gelincik olmak üzere çeşitli bitki ve onlarca çiçek türüne ev sahipliği yapıyor.

Adeta fotoğraf stüdyosunu andıran doğada otlayan hayvanlar da birbirinden farklı çiçeklerin arasında besin ihtiyacını gideriyor.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nin bulunduğu alan ise gelincik ve onlarca renkli çiçek türü ile rengarenk oldu.

Vatandaşlardan Bakan Özer, fırsat buldukça yaylalara çıktığını belirterek, "Muhteşem bir manzara. Gelip görmeye değer. Bu nedenle fırsat buldukça geliyorum." dedi.

AA / Günay Nuh - Güncel

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