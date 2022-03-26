Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı

AA - Günay Nuh - Güncel
 - Güncelleme:
Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evleri beyaz örtüyle kaplandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Bölgedeki yaylalarda bulunan ve vatandaşların yazın kullandığı evler de adeta kara gömüldü.

Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, bölgede kar yağışının güzellikleri de beraberinde getirdiğini belirterek, yöre halkının yazın kullandığı yayla evlerinin yoğun yağışlarla kar altında kaldığını anlattı.

Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı

Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı

Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı

Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title