Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 kişi tutuklandı
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 tabanca, 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada 6 tabanca ile tabancalara ait 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yasa dışı silah ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.