Ardahan'da Yaralı Kızıl Şahin Doğaya Salındı
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Ardahan'da merada yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak doğaya salındı.
Ardahan'da merada yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak doğaya salındı.
Merkeze bağlı Hoçuvanhasköy köyü merasında 38 gün önce vatandaşlarca yaralı ve bitkin bulunan kızıl şahin, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Görevlilerce Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kızıl şahinin 38 günlük tedavisi tamamlandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu bölgeye getirilen kızıl şahin, doğaya bırakıldı.