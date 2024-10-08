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Ardahan'da Yaralı İki Şahin Tedavi Altına Alındı

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Ardahan Ovası'nda yaralı bulunan iki şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavileri için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan 2 şahin, tedavi altına alındı.

Ardahan Ovası'nın 2 noktasında yaralı şahin ve kızıl şahini görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, tedavilerini yapmak üzere şahinleri, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Yırtıcı kuşlar, tedavilerinin ardından bulundukları bölgelerde doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan

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