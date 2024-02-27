Ardahan'da yapılan yol kontrollerinde 5 düzensiz göçmen yakalandı
Ardahan'da yapılan yol kontrollerinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ardahan'da yapılan yol kontrollerinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Göle ilçesinde yol kontrolünde durdurdukları araçlarda arama yaptı.
Çalışmada, 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.