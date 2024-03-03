Ardahan'da Yakalanan 3 Düzensiz Göçmen
Ardahan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen, polisten kaçmaya çalışırken yakalandı. Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürüttü. Ekipler, rutin uygulamalar kapsamında yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmeni fark etti. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak istediği sırada Afganistan uyruklu göçmenler kaçmaya çalıştı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.
Ardahan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen, polisten kaçmaya çalışırken yakalandı.
Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, rutin uygulamalar kapsamında yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmeni fark etti.
Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak istediği sırada Afganistan uyruklu göçmenler kaçmaya çalıştı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.