Ardahan'da vatandaşlardan 'kavşak ve üst geçit' tepkisi

Ardahan'da bir grup vatandaş, Ardahan-Göle kara yolunda kavşak ve üst geçit olmamasına tepki gösterdi.

İnönü Mahallesi ile Sugöze köyünün kesiştiği noktada toplanan vatandaşlar, hastane ve TOKİ bölgesindeki okula gidebilmek için yollarını uzatmak zorunda kaldıklarını ileri sürdü.

Sugöze Köyü Muhtarı Yüksel Şentürk, grup adına yaptığı konuşmada, Ardahan Devlet Hastanesi ile TOKİ bölgesindeki okula gitmelerinin zorlaştığını söyledi.

Yolun yaklaşık 3 kilometre uzadığını öne süren Şentürk, şunları kaydetti:

"Eskiden bu kavşak bize bitişikti. Köyden hastaneye ve okula çok rahat gidiyorduk. Ancak şu an hastanenin mevcut kavşağı daha uzak bir noktaya gitti. Dolayısıyla bu da bizim için yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafe demektir. Hastaneye veya okula gitmek için bu noktadan DSİ kavşağına gidip bir daha dönüyoruz. Bu noktada, yani hastanenin eski kavşağında yeni kavşak ve üst geçit istiyoruz. Başka türlü burada kazalar yaşanacak. Çünkü insanlar yürüyerek burayı kullanıyorlar. Bu kazaların yaşanmaması için burada toplandık."