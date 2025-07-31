Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonunda Yabancı Uyruklu Kadın Tutuklandı
Ardahan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde, yabancı uyruklu kadın S.L. tutuklandı. Narkotik ekipleri, yaptığı aramada 250 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde yabancı uyruklu S.L'nin üst aramasında 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.L, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.