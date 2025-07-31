Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonunda Yabancı Uyruklu Kadın Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde, yabancı uyruklu kadın S.L. tutuklandı. Narkotik ekipleri, yaptığı aramada 250 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde yabancı uyruklu S.L'nin üst aramasında 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.L, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!

Zincir marketlerde yürekleri sızlatan anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor

Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.