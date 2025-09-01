Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucuda kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.