Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve aparatları ele geçirildi.
Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucuda kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.