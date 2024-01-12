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Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezi Kongre Caddesi'nde durdurulan bir otomobilde yaptığı aramada, bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.

Araçtaki E.Ş, D.D. ve R.Ç, ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ardahan Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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