Ardahan'da kayan tırın kapattığı Posof-Türkgözü kara yolu açıldı

Güncelleme:
Ardahan'da buzlanmadan dolayı kayarak ulaşıma kapanan Posof-Türkgözü kara yolunda, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu ulaşım yeniden sağlandı.

Ardahan'da buzlanmadan dolayı tırın kayması sonucu ulaşıma kapanan Posof-Türkgözü kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma ulaşımı aksatıyor.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AUL 645 plakalı tır, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Posof-Türkgözü kara yolunun Eminbey mevkisinde kayarak yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tırı kaydığı yerden çekerek, yolu yeniden ulaşıma açtı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
