Ardahan'da Tuzlama Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı

Ardahan'da Tuzlama Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Ardahan'da Karayollarına ait bir tuzlama aracı devrildi, sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumu iyi.

Ardahan'da Karayollarına ait tuzlama aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

S.K. idaresindeki Karayollarına ait 36 EE 199 plakalı tuzlama kamyonu, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun BOTAŞ mevkisinde, kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Posof Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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